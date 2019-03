Hannover

Neue 3D-Modelle sollen Vorhersage von Hochwasser verbessern

19.03.2019, 13:00 Uhr | dpa

Mit neuen 3D-Modellen von Niedersachsen will das Land künftig Hochwasser präziser vorhersagen. Wie das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung am Dienstag mitteilte, lässt sich mit den 3D-Modellen "für jeden Winkel" genau simulieren, wie sich ein Hochwasser ausdehnen würde. Fachleute hatten das Bundesland zwei Jahre lang mit Lasern von Spezialflugzeugen aus vermessen. Drei Millionen Euro stellte das Land für das Projekt zur Verfügung. Mithilfe der Modelle können Experten nach Angaben des Landesamtes auch berechnen, wie sich Lärm entlang von stark befahrenen Straßen ausbreitet oder wie sich Schadstoffe nach Industrieunfällen in der Luft verteilen.