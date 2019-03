Düsseldorf

Blasius bleibt Vorsitzender der Landespressekonferenz NRW

19.03.2019, 13:06 Uhr | dpa

Tobias Blasius (Funke Mediengruppe) bleibt Vorsitzender der Landespressekonferenz Nordrhein-Westfalen. Die Mitgliederversammlung bestätigte den langjährigen Vorsitzenden am Dienstag im Amt. Weitere Vorstandsmitglieder bleiben Bettina Grönewald (Deutsche Presse-Agentur), Peter Poensgen ("Bild"), Hilmar Riemenschneider ("Westfälische Nachrichten") und Jochen Trum (WDR). Die Landespressekonferenz ist ein Zusammenschluss von Journalisten, die überwiegend am Sitz von Landesregierung und Landtag in Düsseldorf tätig sind. Sie hat derzeit 129 Mitglieder.