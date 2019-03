Papenburg

Überführung der "Spectrum of the Seas" verschoben

19.03.2019, 14:45 Uhr | dpa

Die Meyer-Werft hat die Überführung ihres neuen Kreuzfahrtschiffes "Spectrum of the Seas" über die Ems zur Nordsee verschoben. Als Grund nannte die Werft am Dienstag den Wasserstand auf dem Fluss. Statt für Dienstagabend 19.00 Uhr sei das Passieren der Dockschleuse in Papenburg nun für Mittwochmorgen 7.00 Uhr geplant. Nach dem geänderten Plan werde das 347 Meter lange Schiff am Donnerstag kurz nach Mitternacht das Emssperrwerk passieren und gegen 7.00 Uhr den Hafen Eemshaven erreichen. Allerdings hänge auch diese Planung von Wind und Wetter ab, weitere Verschiebungen seien möglich, teilte die Werft mit.

Für die Meyer-Werft ist es die 38. Überführung auf der gestauten Ems. Das Spektakel lockt jedes Mal viele Schaulustige an, Zehntausende verfolgen es im Internet. Umweltschützer kritisieren die Belastung für den Fluss und seine Ufer.