Mainz

Fünf Preisträger bekommen Tierschutzpreis

19.03.2019, 14:45 Uhr | dpa

Vom Hundediplom bis zum jahrzehntelangen Katzenschutz: Fünf Preisträger sind am Dienstag mit dem rheinland-pfälzischen Tierschutzpreis 2018 geehrt worden. "Tierschutz lebt vom persönlichem Einsatz", erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) anlässlich der Verleihung in Mainz. Deshalb werde der Preis an Vereine, Institutionen oder Einzelpersonen verliehen, die sich in besonderem Maße engagierten.

Die Auszeichnung ging diesmal unter anderem an Doris Efferz vom Katzenschutzverein Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie kümmere sich seit 20 Jahren um herrenlose und anderweitig notleidende Katzen, erklärte das Umweltministerium. Zu den Aufgaben von Efferz gehöre zum Beispiel die Betreuung von Pflege- und Futterstellen.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Michaela Schuster vom Tierschutzverein Mainz für das sogenannte Hundediplom. Mithilfe des Projekts lernten Kinder den richtigen Umgang mit Hunden, beispielsweise in schwierigen Situationen. "Das alles ist sehr wichtige Präventionsarbeit", lobte das Ministerium.

Der Tierschutzpreis wurde außerdem an drei Amtstierärztinnen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis verliehen. Sie überwachten, ob tierschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden. Allein in den vergangenen vier Jahren hätten sie über 1000 Kontrollen vorgenommen. Die Ehrung ist insgesamt mit 6000 Euro dotiert und wurde zum 25. Mal verliehen.