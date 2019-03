Chemnitz

Kontrollen wegen Schwarzarbeit in Chemnitz und Umgebung

19.03.2019, 15:42 Uhr | dpa

Zollbeamte haben in Chemnitz und Umgebung acht Unternehmen wegen des Verdachts der Schwarzarbeit kontrolliert. Dabei hat es in fünf Fällen Beanstandungen gegeben, wie das Hauptzollamt Erfurt am Dienstag mitteilte. Gleich in mehreren Restaurants und in einem Baubetrieb waren bei der Kontrolle am Samstag Arbeiter angetroffen worden, die nicht zur Sozialversicherung angemeldet worden waren. In einer Gaststätte zeigte eine 23 Jahre alte Frau aus Albanien den Ermittlern zudem einen gefälschten Ausweis vor. Gegen sie wird nun unter anderem wegen illegalen Aufenthalts ermittelt.