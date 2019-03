Penzberg

Durchsuchung: Polizei findet Waffen und illegale Gegenstände

19.03.2019, 16:18 Uhr | dpa

Bei einer Hausdurchsuchung im oberbayerischen Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) hat die Polizei mehr als 300 Schuss Munition, verbotene Gegenstände sowie auch scharfe Waffen gefunden. Darunter seien Revolver, Gewehre und Pistolen, für die der 59 Jahre alte Besitzer keine Lizenz habe, teilten die Beamten am Dienstag mit.

In der Nacht zuvor hatte sich der Mann mit dem Sohn seiner Lebensgefährtin zunächst am Telefon gestritten. Anschließend bedrohte er diesen mit zwei Schusswaffen auf der Straße, bevor die Männer wieder friedlich auseinandergingen. Eine Ermittlungsrichterin erließ jedoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II einen Durchsuchungsbeschluss, der am Dienstag in den frühen Morgenstunden vollzogen wurde. Etwa 40 Beamte waren im Einsatz. Gegen den 59-Jährigen wird nun weiter ermittelt.