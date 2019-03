Wiesbaden

Schäfer-Gümbel: Direkt nach der Niederlage stand Abgang fest

19.03.2019, 16:37 Uhr | dpa

Hessens SPD-Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel hat bereits direkt nach dem Debakel bei der Landtagswahl Ende Oktober seinen Rückzug aus der Politik beschlossen. Der SPD-Bundesvorsitzenden Andrea Nahles habe er am Tag nach der Abstimmung gesagt, dass es keinen vierten Anlauf als Spitzenkandidat in Hessen mit ihm geben werde, sagte Schäfer-Gümbel am Dienstag in Wiesbaden. Zuvor hatte der Bundesvize der Sozialdemokraten erklärt, sich vollständig aus der Politik zurückzuziehen. Der 49-Jährige wechselt zur Deutschen Gesellschaft für Internationale (GIZ) als Arbeitsdirektor und Vorstandsmitglied.

Bereits weit vor der Landtagswahl habe er für sich beschlossen, bei einem erneuten Scheitern keine weitere Arbeit als Spitzenkandidat zu übernehmen, erklärte Schäfer-Gümbel. Direkt nach der Abstimmung, bei der die SPD mit einem Ergebnis von 19,8 Prozent das schlechteste Ergebnis überhaupt in Hessen eingefahren hat, habe er nur wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse auf eine öffentliche Erklärung verzichtet. In Hessen regiert seitdem ein Bündnis von CDU und Grünen mit der hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme.