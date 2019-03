Friedland

Abfallhalde bei Friedland in Brand geraten

19.03.2019, 18:28 Uhr | dpa

In unmittelbarer Nähe der ostmecklenburgischen Kleinstadt Friedland (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstag ein Müllberg in Brand geraten. Die Feuerwehr gehe davon aus, dass sich die Ansammlung aus Elektroschrott und Plastik selbst entzündete, teilte ein Sprecher der Polizei in Neubrandenburg mit. Löschkräfte aus umliegenden Ortschaften seien im Einsatz, um das Feuer einzudämmen. Da der Wind die dichten Rauchschwaden in Richtung Friedland treibe, sei die Bevölkerung der knapp 7000 Einwohner zählenden Stadt aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" über das Feuer auf dem Gelände der Firma Environplasma berichtet. Demnach war vorsorglich auch der Gefahrgut-Zug des Landkreises an den Brandort beordert worden.