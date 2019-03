Baunatal

KSV Baunatal erreicht Endspiel im Hessenpokal

19.03.2019, 21:52 Uhr | dpa

Der KSV Baunatal ist ins Endspiel des Hessenpokals eingezogen und darf weiter von der Teilnahme am lukrativen DFB-Pokal träumen. Der Tabellensechste der Hessenliga setzte sich am Dienstag im Halbfinale gegen den Ligarivalen FC Gießen mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Timo Cecen brachte die Gäste in der 15. Minute mit einem verwandelten Strafstoß in Führung, die Nico Schrader (20.) ausglich. Im Duell vom Punkt hatten dann die Gastgeber die besseren Nerven. Baunatals Endspielgegner wird am 27. März zwischen dem Regionalligisten SC Hessen Dreieich und Drittligist SV Wehen Wiesbaden ermittelt.