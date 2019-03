Flensburg

Prozessbeginn wegen versuchten Mordes an Onkel

20.03.2019, 00:50 Uhr | dpa

Zwei heute 20 Jahre alte Männer müssen sich von heute an vor der Jugendkammer des Landgerichts Flensburg wegen versuchten Mordes an ihrem Onkel verantworten. Sie sollen im Juli 2018 in Witzwort (Kreis Nordfriesland) versucht haben, ihren Verwandten mit Schlägen und Tritten zu töten. Den beiden Deutschen wird vorgeworfen, ihr Opfer mit Faustschlägen zu Boden gebracht und anschließend abwechselnd mit festem Schuhwerk mindestens zehnmal heftig gegen seinen Kopf getreten und dabei Todesdrohungen ausgestoßen zu haben. Als eine Zeugin dazukam, sollen die beiden Angeklagten von dem Mann abgelassen haben.

Zwischen dem Vater der Angeklagten und dem Geschädigten soll es seit Jahren Spannungen gegeben haben, die jedoch nie in offenen oder gar körperlichen Auseinandersetzungen geendet hätten. Dieser Zwist soll auf die Angeklagten gewirkt haben. Sie sitzen in Untersuchungshaft.