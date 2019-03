München

München berät über Sonntagsöffnung von Souvenirläden

20.03.2019, 00:54 Uhr | dpa

Der Münchner Stadtrat entscheidet heute über eine Öffnung von Souvenirläden in der Innenstadt an Sonn- und Feiertagen. Bisher sind die Geschäfte an diesen Tagen geschlossen. Touristen können Reiseandenken aus der Landeshauptstadt dann nur außerhalb des Zentrums im Olympiapark und im Fußballstadion, der Allianz-Arena, kaufen. Die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU wollen das ändern und haben beantragt, die Öffnungszeiten für Souvenirläden in ausgewählten Teilen der Altstadt zu lockern.

Kritik an den Plänen kommt von der Gewerkschaft Verdi und von der katholischen und der evangelischen Kirche. Der ruhige Sonntag als Teil der bayerischen Kultur müsse erhalten bleiben, argumentiert Verdi und plant, notfalls gegen die Entscheidung zu klagen. Ursprünglich sollte bereits am Dienstag der Kreisverwaltungsausschuss darüber beraten. Die Entscheidung wurde jedoch auf Antrag der CSU auf den Mittwoch verschoben.

Ein weiteres Thema im Stadtrat ist das Kulturzentrum Gasteig. Dass eine Sanierung dringend notwendig ist, darüber sind sich alle einig. Gestritten wird jedoch über den Umfang. Die Grünen haben einen Antrag vorgelegt, in dem sie ein Bekenntnis der Stadt zur Generalsanierung fordern. Die SPD dagegen setzt auf eine kleinere Lösung, unter anderem aus Kostengründen.