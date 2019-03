Erfurt

Ärztekongress zu Gesundheitsfürsorge am Arbeitsplatz

20.03.2019, 00:56 Uhr | dpa

Mit dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz beschäftigt sich heute an ein Ärztekongress in Erfurt. Die Deutsche Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin erwartet dazu rund 1000 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis zum Freitag geht es unter anderem um verbesserte Gesundheitsfürsorge in Kleinbetrieben, die beispielsweise in Thüringen die Wirtschaftsstruktur prägen. Die Fachgesellschaft will dazu ein gemeinsames Modellprojekt mit der Krankenkasse Barmer vorstellen. Auch die Belastungen für Beschäftigte, die in ihrem Job gesundheitsschädlichen Stoffen ausgesetzt sind, oder durch Schichtarbeit sind ein Thema.

In Deutschland sind laut Fachgesellschaft rund 12 500 Mediziner als Betriebsärzte tätig. Sie arbeiten nicht nur in Unternehmen, sondern auch im öffentlichen Gesundheitsdienst, an Hochschulen oder als Freiberufler in eigenen Praxen.