Wiesbaden

Beuth und Münch stellen Verkehrsbericht 2018 vor

20.03.2019, 01:04 Uhr | dpa

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) stellt heute in Wiesbaden zusammen mit Landespolizeipräsident Udo Münch den Verkehrsbericht 2018 vor. In dem Bericht sind die Lkw-Unfälle und die daraus abgeleiteten Maßnahmen des Landes ein Schwerpunkt. Anfang des Jahres hatte die hessische Polizei in einer großangelegten Aktion rund 1200 Lastwagenfahrer kontrolliert. 190 Menschen hatten Alkohol getrunken.