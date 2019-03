Schwerin

MV als Partner beim "Deutschen Frühling in Estland"

20.03.2019, 02:33 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr erstmals Partnerland beim "Deutschen Frühling in Estland", den das Goethe-Institut und die Deutsche Botschaft dort seit 2010 veranstalten. Am heutigen Mittwoch reist dazu eine gut 70-köpfigen Delegation nach Tallinn. Beide Länder unterhalten seit vielen Jahren auch kommunalpolitische Kontakte. So sind die Hauptstädte Tallinn und Schwerin schon mehr als 40 Jahre lang Partnerstädte. Eine solche Partnerschaft pflegen auch Greifswald und Tartu. Die Universitätsstädte wollen bei dem Zusammentreffen eine Vereinbarung über die künftige Zusammenarbeit in den Bereichen Startup- und Technologieförderung unterzeichnen. Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD), der die Delegation anführt, verspricht sich von der knapp dreitägigen Reise auch weitere Impulse für die Digitalisierung der Verwaltung. Estland gelte auf diesem Gebiete als Vorzeigenation und sei Deutschland um Jahre voraus, sagte er.