Erfurt

Ministerin stellt Entwurf für neues Jagdgesetz vor

20.03.2019, 02:54 Uhr | dpa

Die Landesregierung will ein von tausenden Thüringern gepflegtes Hobby neu regeln: Den Entwurf für das neue Jagdgesetz will Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) heute in Erfurt vorstellen. Die Novelle ist schon lange geplant und sollte ursprünglich Anfang 2018 verabschiedet werden. Immer wieder wurden aber verschiedene Aspekte kritisiert. Auch am aktuellen Entwurf stört sich etwa der Landesjagdverband. Den Jägern geht unter anderem ein komplettes Verbot von Munition aus Bleischrot zu weit. Bei alternativer Munition sei die Unfallgefahr höher, da Geschosse etwa an gefrorenen Böden eher abprallten, so der Verband.

In Thüringen gibt es laut Jagdverband etwa 11 500 Jäger. Dazu zählen 20 Berufsjäger und etwa 300 Förster, für die die Jagd Dienstpflicht ist. Bei der Mehrheit handelt es sich aber um Hobby-Jäger.