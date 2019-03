Seedorf

Osterhasenpostamt in Ostereistedt öffnet

20.03.2019, 03:24 Uhr | dpa

Seit mehr als 35 Jahren schreiben Kinder aus aller Welt Wunschzettel an den Osterhasen in Ostereistedt im Kreis Rotenburg/Wümme. Heute beginnt ein zehnköpfiges Team damit, die Briefe aus dieser Saison zu beantworten. Das Büro von Hanni Hase kümmert sich jedes Jahr um rund 30 000 Briefe. Kinder aus Deutschland, aber auch aus Australien, Kanada, China und Taiwan schreiben an den Osterhasen.

Das Osterpostamt gibt es mittlerweile seit 37 Jahren in dem kleinen Dörfchen Ostereistedt. Ein Team aus ehemaligen Postlern und deren Helfer beantwortet die Briefe im Auftrag der Deutschen Post. Oft enthalten die Schreiben auch selbst gemalte Bilder und Basteleien.