Hamburg

Prozess um Brandanschlag auf Behördenmitarbeiter beginnt

20.03.2019, 05:25 Uhr | dpa

Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Brandanschlag auf Behördenmitarbeiter in Hamburg-Eißendorf beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen Mord, versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und schwere Brandstiftung vor. Er soll am 24. September vergangenen Jahres zwei Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes und seinen Betreuer angegriffen haben, als diese ihn aus seiner Wohnung in eine psychiatrische Einrichtung bringen wollten. Der Angeklagte hatte sich den Angaben zufolge in einem Zimmer eingeschlossen. Als einer der Behördenmitarbeiter die Zimmertür eintrat, soll der 29-Jährige brennenden Spiritus auf den 50-Jährigen und dessen Kollegen geschüttet haben. Die Kleidung beider Mitarbeiter geriet in Brand.

Der 50-Jährige konnte noch ins Freie flüchten, starb aber vor dem Haus. Sein damals 59 Jahre alter Kollege überlebte die Tat mit schwersten Verletzungen. Der mutmaßliche Täter sprang nach Angaben der Polizei aus dem Küchenfenster der brennenden Wohnung im dritten Obergeschoss und erlitt ebenfalls schwerste Verletzungen. Der damals 58-jährige Betreuer kam mit leichten Blessuren davon.