Voerde (Niederrhein)

Lagerhalle von Chemiefirma brennt: Warnung vor Schadstoffen

20.03.2019, 07:41 Uhr | dpa

Die Lagerhalle einer Chemiefirma ist in Voerde im Kreis Wesel am späten Dienstagabend in Brand geraten. Die Feuerwehr warnte Anwohner vorsorglich, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Betrieb hatte nach Angaben der Feuerwehr in der Halle unter anderem Harze und Lösungsmittel gelagert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits komplett in Flammen. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt, als eine Explosion im Innern des Gebäudes ein Tor aus der Verankerung riss, das die beiden Männer traf. Der Brand wurde am frühen Morgen gelöscht.