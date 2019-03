Kabelsketal

Lastwagen fahren auf der A9 ineinander: Zwei Schwerverletzte

20.03.2019, 08:03 Uhr | dpa

Zwei Lastwagenfahrer sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Leipzig schwer verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Lkw-Fahrer sei am Dienstag zwischen Leipzig-West und Großkugel in Kabelsketal auf einen Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der 56 Jahre alte Fahrer des zweiten Fahrzeugs hatte nach den Angaben vom Mittwoch gehalten, weil der Verkehr stockte. Er wurde auf einen vor ihm fahrenden dritten Sattelzug geschoben. Beide Männer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des dritten Lastwagens blieb unverletzt.