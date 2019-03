Wetzlar

Wetzlarer Handballer Waldgenbach erleidet Kreuzbandriss

20.03.2019, 09:50 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar muss die nächsten Monate auf Torben Waldgenbach verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, zog sich der 20-jährige Rückraumspieler am Sonntag im Drittliga-Auswärtsspiel der U23-Mannschaft in Nussloch einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Waldgenbach war bei einer Angriffsaktion unglücklich gelandet und hatte sich dabei das Knie verdreht. "Ich habe direkt gemerkt, dass etwas kaputt gegangen sein muss", sagte er. Waldgenbach spielte zuletzt sowohl im U-23-Team als auch in der Bundesliga-Mannschaft.