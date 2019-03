Sonneberg

Polizei schnappt Verdächtige nach Einbruchsserie

20.03.2019, 12:39 Uhr | dpa

Einem mutmaßlichen Einbrecherduo ist die Polizei in Sonneberg auf die Schliche gekommen. Nach den Ermittlungen seien zwei Tatverdächtige einer Einbruchsserie in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auf das Konto der Männer im Alter von 28 und 35 Jahren sollen mehrere Einbrüche seit Februar 2018 gehen: Sie sollen in Pflegeeinrichtungen, Kellern und Gartenanlagen, aber etwa auch in einem Sonnenstudio, Vereinsräumen und in Buden auf dem Sonneberger Weihnachtsmarkt zugeschlagen haben.

Diebesgut aus den Einbrüchen fanden die Polizisten in einem leerstehenden Gebäude, das die Männer als Versteck genutzt haben sollen. Die Tatverdächtigen sitzen seit Dienstag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen würden weitergeführt, da nicht auszuschließen sei, dass zu der Serie noch weitere Einbrüche gehören.