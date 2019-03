Schwerin

Zweifel an Präventionsprogramm gegen Alkoholmissbrauch

Die Teilnahme von Schulklassen in Mecklenburg-Vorpommern am Präventionsprogramm "Klar bleiben" gegen Alkoholmissbrauch durch Jugendliche hat im Nordosten eine kontroverse Debatte ausgelöst. So äußerte sich Heike Walter von der Schulleitungsvereinigung MV skeptisch über das Programm, bei dem sich Schüler ab Klasse zehn verpflichteten, einen Monat lang auf "riskanten Alkoholkonsum" zu verzichten. Halten sich wenigstens 90 Prozent der Jugendlichen daran, nimmt die Klasse an einer Verlosung mit einem Hauptpreis von 1000 Euro teil. "Was ist das für ein Signal, wenn sich 10 Prozent der Schüler betrinken dürfen und es trotzdem eine Prämie gibt", sagte Walter am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

"Man darf die Latte nicht zu hoch legen. Nur mit Verboten und Abschreckung kommt man nicht weiter", betonte hingegen Birgit Grämke von der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen (Lakost) MV in der "Ostsee-Zeitung", die in ihrer Mittwochausgabe über das Programm berichtete. Initiator ist das IFT-Nord Institut für Therapie und Gesundheitsforschung gGmbH in Kiel. Nach dessen Angaben haben im Schuljahr 2018/2019 bundesweit 541 Schulklassen aus sechs Bundesländern am Präventionsprogramm "klar bleiben - Feiern ohne Alkoholrausch" teilgenommen.