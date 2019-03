Berlin

Gewerkschaft GEW sorgt sich um Qualität des Schulessens

20.03.2019, 14:01 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft GEW in Berlin sorgt sich um die Qualität des Schulessens, das ab Sommer in den Klassenstufen eins bis sechs kostenlos angeboten wird. Grundsätzlich sei die Neuerung, die das Abgeordnetenhaus am Donnerstag beschließen will, zu begrüßen. "Uns wundert jedoch, wie überstürzt und unkoordiniert dies geschehen soll", erklärte GEW-Landeschef Tom Erdmann am Mittwoch. Um das Vorhaben tatsächlich umzusetzen, müssten parallel Raum- und Personalressourcen ausgebaut werden. Aber: "Es ist nicht zu erwarten, dass binnen vier Monaten genügend Personal eingestellt ist, um dem Mehraufwand gerecht zu werden", so Erdmann. "Auch die notwendigen baulichen Maßnahmen werden bis zum Sommer 2019 kaum umzusetzen sein."