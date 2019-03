Gera

Polizei klärt Raubmord nach mehr als 20 Jahren auf

20.03.2019, 14:08 Uhr | dpa

Nach mehr als 20 Jahren hat die Polizei einen Mordfall in Gera aufgeklärt. Die beiden Tatverdächtigen seien aber bereits im Jahr 2013 und im vergangenen Jahr gestorben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als junge Männer sollen sie im August 1999 in die Wohnung eines Rentner-Ehepaares eingebrochen sein und beide gefesselt haben. Mit Gewalt sollen sie Geld von dem Paar erpresst haben. Der 69 Jahre alte Mann sei durch die Gewalteinwirkung kurze Zeit später gestorben, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Seine 64 Jahre alte Ehefrau überlebte das Verbrechen. Die mutmaßlichen Täter - damals 19 und 20 Jahre alt - konnten mit einem vierstelligen Betrag in D-Mark fliehen.

Mehrere neue Hinweise eines Zeugen brachten im vergangenen Jahr schließlich die Ermittlungen wieder ins Rollen. Allerdings reichte es zunächst nicht, um die Täter zu überführen. Erst die Digitalisierung und Neubewertung von Akten und Spuren sowie neue Vernehmungen und Ermittlungen führten zu den Tätern.