Gotha: Kanadischer Werkzeughersteller eröffnet Niederlassung

20.03.2019, 17:14 Uhr | dpa

Der kanadische Werkzeughersteller Weber Manufacturing Technologies Inc. (Midland) hat eine neue Niederlassung in Gotha. Von der Thüringer Stadt aus soll der Service für Werkzeug erfolgen, das an europäische Automobilhersteller geht, wie bei der Eröffnung am Mittwoch mitgeteilt wurde. In den Standort sei rund eine Million Euro investiert worden, acht Mitarbeiter würden beschäftigt.

Bisher seien Kunden etwa in Deutschland direkt von den drei Unternehmensstandorten in Kanada aus beliefert worden, teilte das Management nach Angaben des Thüringer Wirtschaftsministeriums mit. Mit dem Standort in Gotha würde nun mehr Kundennähe hergestellt. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) begrüßte die Standortentscheidung. Werkzeug- und Maschinenbau sowie die Fahrzeugindustrie seien in Thüringen bereits stark vertreten. Die Investition war von der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft unterstützt worden.