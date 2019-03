Mainz

Bietergespräche für Rettungshubschrauber verzögern sich

20.03.2019, 17:24 Uhr | dpa

Die Vergabe eines neuen Standorts für einen Rettungshubschrauber in der Westpfalz zieht sich in die Länge. Eigentlich waren für diesen Donnerstag und Freitag (21. und 22. März) Bietergespräche vorgesehen. Sie seien nun verschoben, teilte das Innenministerium in Mainz am Mittwoch mit. Von einem Bewerber sei ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Verwaltungsgericht Mainz eingegangen. Dieser richte sich gegen die Bedingungen des Vergabeverfahrens, konkret gegen die Vorgabe, dass der Standort im Rettungsdienstbereich Kaiserslautern - also den Kreisen Kaiserslautern, Kusel oder dem Donnersbergkreis - liegen muss.

Bis zum Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens darf das Innenministerium nach eigenen Angaben keinen Zuschlag erteilen. Derzeit steht in Sembach (Kreis Kaiserslautern) eine Maschine der Johanniter Luftrettung. Sie ist nicht Teil der offiziellen Rettungshubschrauber-Flotte, sondern fliegt auf Basis einer Vereinbarung mit dem Westpfalz-Klinikum für Patiententransporte innerhalb des Krankenhausverbundes.

Den Johannitern zufolge war sie zuletzt immer wieder auch für Rettungseinsätze unterwegs. Vertreter des Innenministeriums, der Kreise Kaiserslautern, Kusel sowie des Donnersbergkreises und der Krankenkassen hatten Ende 2018 beschlossen, dass ein Gutachter den Bedarf für die Westpfalz und das Saarland neu analysiert.