Hamburg

Mann bedroht Polizist mit Messer: Beamter bei Sturz verletzt

20.03.2019, 17:53 Uhr | dpa

Ein Polizist ist am Mittwoch in Hamburg-Veddel von einem Mann mit einem Messer bedroht worden. Der Beamte habe ihn kontrollieren wollen, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums. Daraufhin habe der Verdächtige das Messer gezückt und sei zusammen mit einem zweiten Mann und Hund geflüchtet. Der Beamte sei gestürzt und habe sich dabei eine Schürfwunde zugezogen. Eine direkte körperliche Auseinandersetzung habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher. Die Polizei leitete einen größeren Einsatz ein und konnte dabei den Mann mit dem Hund ermitteln und in seiner Wohnung antreffen. Der 28-Jährige sei mit zur Wache gekommen. Nähere Angaben konnte der Sprecher nicht machen.

Zuvor hatte "bild.de" berichtet, der Beamte sei von den beiden Männern zu Boden gebracht worden. Dann hätten sie auf den Polizisten eingetreten und geprügelt.