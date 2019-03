Leipzig

Mit SciFi, Comics oder Eismaschine: MV-Verlage auf Buchmesse

20.03.2019, 18:00 Uhr | dpa

Wenn am Donnerstag die Leipziger Buchmesse beginnt, werden auch 31 Verlage aus dem Nordosten dabei sein. Einige Verlage versuchen, neue Genres zu erschließen, wie etwa der Hinstorff-Verlag aus Rostock, andere sind noch jung und versuchen Nischen zu besetzen. Das Repertoire reicht über Heimatliteratur und Krimis, die in Hansestädten oder auf den Ostseeinseln spielen, hinaus. Neben Hinstorff, der mit drei Titeln den Versuch wagt, in den Genres Science Fiction und Künstliche Intelligenz Fuß zu fassen, fahren etwa auch der kleine "Pug & Duck"-Verlag aus Ludwigslust oder das Greifswalder Katapult-Magazin nach Leipzig. Sie schätzen vor allem den direkten Kontakt mit den Lesern und die Möglichkeiten, mit Illustratoren, Autoren und Druckereien ins Gespräch zu kommen.