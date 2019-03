Berlin

Ein Toter bei Brand in Neukölln

20.03.2019, 20:45 Uhr | dpa

Bei einem Brand in Berlin-Neukölln ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem wurde ein Opfer schwer verletzt, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Mittwoch sagte. Der Brand sei unter Kontrolle. Eine Wohnung in der ersten Etage des Hauses in der Wildenbruchstraße hatte am Abend komplett in Flammen gestanden. Fünf Menschen wurden wegen einer Rauchvergiftung behandelt. 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz.