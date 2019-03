Hamburg

Auskunft über Registrierungen für Airbnb-Vermietungen

21.03.2019, 02:00 Uhr | dpa

Eigentümer und Mieter dürfen ihre Wohnungen vom 1. April an in Hamburg nur noch dann über Internetportale wie Airbnb kurzzeitig an Feriengäste vermieten, wenn sie eine Registrierungsnummer haben. Ansonsten drohen Strafgelder von bis zu einer halben Million Euro. Wie viele solche Wohnraumschutznummern über das im Januar eigens von der Stadt eingerichtete Onlineportal bereits beantragt worden sind und was sich vom 1. April an ändert, will Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) heute gemeinsam mit der Wohnraumschutzdienststelle des Bezirks Altona erläutern.

Die Bürgerschaft hatte die Änderung des Wohnraumschutzgesetzes im Herbst vergangene Jahres beschlossen. Sie will damit verhindern, dass durch die Zweckentfremdung von Wohnraum weiterer Druck auf dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt entsteht. Schon seit Jahresbeginn dürfen Wohnungen an Feriengäste zudem nur noch für maximal acht Wochen im Jahr genehmigungsfrei vermietet werden.

Das Online-Portal Airbnb hatte seine Unterstützung angekündigt und das "digitale und schlanke Registrierungssystem in Hamburg" gelobt. In der Hansestadt vermieten Airbnb zufolge rund 9000 Eigentümer und Mieter ihre Wohnungen oder einzelne Zimmer gelegentlich über das Online-Portal.