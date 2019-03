Fulda

Prozess beginnt wegen Psychoterror gegen Linksaktivisten

21.03.2019, 03:04 Uhr | dpa

Wegen Psychoterrors gegen den Linksaktivisten Andreas Goerke muss sich ein Mann von heute an vor dem Amtsgericht Fulda verantworten. Angeklagt ist ein 36-Jähriger aus dem osthessischen Künzell wegen Missbrauchs von Notrufen und falscher Verdächtigung. Er soll am 11. Februar 2017 von einer Telefonzelle in Fulda die Polizei angerufen und unter dem Namen Goerkes behauptet haben, er habe gerade seine Frau erschossen. Die Folge war ein großer Polizeieinsatz, bis sich herausstellte, dass der Vorfall erfunden war. Laut Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte erreichen, dass Goerke zeitweise unter Mordverdacht gerät.

Das Opfer des Psychoterrors, der politisch links orientierte Fuldaer Menschenrechtsaktivist und Gewerkschafter Andreas Goerke, ist Sprecher des Bündnisses "Fulda stellt sich quer" - ein Verein, der gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus kämpft. Der Angeklagte ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Jungen Alternative (JA) Hessen, der Nachwuchsorganisation der AfD. Laut Anklage haben ihm die politischen Aktivitäten Goerkes missfallen haben. Er bestreitet die Vorwürfe.

Bereits zuvor hatte sich Goerke Psychoterror ausgesetzt gesehen. Er erhielt nach eigenen Angaben eine Flut von Postsendungen und zahlreiche nicht aufgegebene Pizza-Bestellungen. Zudem ging eine Morddrohung gegen seinen damals 17-jährigen Sohn ein.