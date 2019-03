Husum

Husumer Messe "New Energy Days" startet

21.03.2019, 03:16 Uhr | dpa

Ein Elektrofahrzeug wird bei der New Energy 2018 an einer Steckdose geladen. Foto: Axel Heimken/Archiv (Quelle: dpa)

Die Husumer Energie-Messe startet heute erstmals mit neuem Konzept. Als "New Energy Days" wendet sie sich bis zum Wochenende unter einem gemeinsamen Dach, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten an Fachbesucher und Verbraucher.

Als Messe mit begleitendem Kongress will die "New Energy Expert" Fachleute zufriedenstellen. Parallel lockt die "New Energy Home" Besucher als Publikumsmesse für grünes Leben und Bauen mit Themen rund um die Erneuerbaren Energien.

In der Vergangenheit richtete sich die traditionsreiche Energie-Messe gleichzeitig an Fachbesucher und Verbraucher. Die Veranstalter erwarten in diesem Jahr unter anderem Landtagspräsident Klaus Schlie, Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).