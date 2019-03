Hamburg

Kerstan will besseren Lärmschutz am Flughafen

21.03.2019, 06:26 Uhr | dpa

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan will Flughafen-Anwohner besser vor Lärm schützen. Die bisherigen Anstrengungen seien "noch nicht erfolgreich genug", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Noch immer landeten am Helmut-Schmidt-Airport viele Maschinen wegen Verspätungen außerhalb der Betriebszeiten nach 23.00. "Die bisher vereinbarten Maßnahmen sorgen nicht für wirklich großflächige Verbesserungen. Die nächste Lärmaktionsplanung sollte uns deshalb einen deutlichen Schritt nach vorne bringen." Noch in diesem Jahr will sich der rot-grüne Senat auf eine Fortschreibung verständigen. Die Maßnahmen müssten "ehrgeiziger werden und besser".