Sachsen-Anhalt

Zahl der Tuberkulose-Erkrankungen im Land 2018 gestiegen

21.03.2019, 06:55 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt 163 Menschen nachweislich an Tuberkulose erkrankt. Das waren 35 mehr als noch 2017 mit 128 Fällen, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts in Berlin hervorgeht. Deutlich höher war die Zahl der Tuberkulose-Erkrankungen aber im Jahr 2015 mit damals 194. Am 24. März ist Welttuberkulosetag.

Deutschlandweit erkrankten im vergangenen Jahr 5429 Menschen an Tuberkulose. 2017 wurden 5486 Fälle gemeldet, in den Jahren zuvor lagen die Zahlen noch höher.

Tuberkulose wird von einem Bakterium hervorgerufen, über Tröpfchen in der Atemluft übertragen und kann zu entzündlichen Veränderungen im oberen Teil der Lunge und anderer Organe führen. Dagegen gibt es hochwirksame Medikamente.