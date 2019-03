Offenbach am Main

Donnerstag und Freitag Sonne satt in Rheinland-Pfalz

21.03.2019, 08:25 Uhr | dpa

Spaziergänger gehen an einem See mit ihren Hunden Gassi. Foto: Roland Weihrauch/Archiv (Quelle: dpa)

Viel Sonne, keine Wolken, milde Temperaturen: Rheinland-Pfalz und das Saarland können sich am Donnerstag und Freitag auf frühlingshaftes Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, werden am Donnerstagnachmittag Höchsttemperaturen von 14 bis 18 Grad erwartet. Das steigert sich am Freitag noch: Dann sollen Werte zwischen 16 und 20 Grad erreicht werden.

In den Nächten hingegen bleibt es laut DWD-Vorhersage bei Tiefstwerten von 5 bis 0 Grad kalt. Dabei kann es in Bodennähe auch zu Frost kommen. Am Wochenende ziehen laut DWD deutlich mehr Wolken auf. Am Samstag bleibt es mit Höchsttemperaturen von 12 bis 19 Grad noch mild. Am Sonntag rechnet der DWD mit nur noch 10 bis 15 Grad in der Spitze. Regen fällt tagsüber aber nicht.