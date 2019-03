Berlin

Immobilienkonzern TLG will Aktionären mehr Dividende zahlen

21.03.2019, 08:56 Uhr | dpa

Der Immobilienkonzern TLG hat im vergangenen Jahr von steigenden Mieten profitiert und den Gewinn kräftig erhöht. Aktionäre sollen daher eine höhere Dividende erhalten, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Insgesamt will TLG 91 Cent je Aktie ausschütten, das sind 9 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn nahm um rund 31 Prozent auf 134 Millionen Euro zu.

Die Mieterlöse erhöhten sich im vergangenen Jahr um ein Drittel auf knapp 224 Millionen Euro, wie es weiter hieß. Der Wert des Immobilienportfolios nahm um mehr als ein Fünftel auf 4,1 Milliarden Euro zu. Für das laufende Geschäftsjahr kündigte das Unternehmen einen weiteren Wertzuwachs des Immobilienportfolios sowie eine Zunahme des operativen Gewinns auf 140 Millionen bis 143 Millionen Euro an.