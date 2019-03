Neustadt an der Weinstraße

Höhere Personalkosten drücken Ergebnis der Hornbach-Gruppe

21.03.2019, 11:02 Uhr | dpa

Die Einstellung neuer Mitarbeiter und höhere Sachkosten haben das Ergebnis der Hornbach-Gruppe im Geschäftsjahr 2018/19 (bis Februar 2019) nach vorläufigen Zahlen deutlich gedrückt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei rund 135 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neustadt an der Weinstraße mitteilte. Das war nach 165,6 Millionen im Jahr davor ein Minus von rund 19 Prozent. Ähnlich das Bild beim Teilkonzern Hornbach Baumarkt: Hier rechnet der Vorstand mit einem von 110,0 auf 82 Millionen Euro geschrumpften bereinigten Ebit - ein Rückgang um etwa ein Viertel.

Die Zahl der Mitarbeiter der Gruppe hat sich 2018/19 im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr um 7,3 Prozent auf 21 055 Beschäftigte erhöht. Die Mitarbeiter würden für den stationären Handel - also die klassischen Märkte - als auch für die Onlineshops benötigt, erklärte ein Sprecher. Es seien sozusagen Vorlaufkosten, Hornbach wolle gut auf die neue Saison und das wichtige erste Quartal des neuen Geschäftsjahres vorbereitet sein.

Der Verlauf des mit dem Frühjahr zusammenfallenden ersten Quartals ist stets ein Stück weit auch von der Witterung abhängig. 2018/19 hatten etwa der frostige Frühjahrsstart und später die Sommerhitze die Umsatzentwicklung gebremst. Das zweite Halbjahr sei dann ins Rollen gekommen, sagte Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG. Am Ende stand 2018/19 ein Umsatzplus der Gruppe von 5,3 Prozent auf 4,36 Millionen Euro.

Wachstumsmotor war demnach 2018/19 vor allem das Geschäft außerhalb Deutschlands, der Auslandsanteil legte von 46,8 Prozent im Vorjahr auf nun 48,3 Prozent zu. Insgesamt kam die Hornbach Baumarkt AG Ende Februar dieses Jahres in Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern auf 158 Märkte (Vorjahr: 156). Weitere Details zum Geschäftsjahr 2018/19 will der Konzern am 27. Mai bekanntgeben. "Vorrangiges Ziel ist es mit Blick nach vorne, die Ertragskraft wieder nachhaltig zu stärken", kündigte Albrecht Hornbach an.