Möckern

Land will Forst-Azubis übernehmen

21.03.2019, 11:41 Uhr | dpa

Das Land Sachsen-Anhalt will möglichst alle Auszubildende in der Forstwirtschaft übernehmen. Voraussetzung sei ein Abschluss mit einem Notendurchschnitt von 2,5 oder besser, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Die Pläne sehen vor, 22 Waldarbeiter und Forstwirtschaftsmeister zusätzlich einzustellen. "Damit bietet das Land jungen Auszubildenden eine berufliche Zukunft in der Landesforstverwaltung", sagte Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) bei einem Besuch der Berufsschule des Forstlichen Bildungszentrums in Magdeburgerforth.

Wegen Schäden durch Dürre und Schädlinge gibt es in den Wäldern des Landes viel zu tun. Die jungen Mitarbeiter würden zudem gebraucht, um die Wälder fit für den Klimawandel zu machen, sagte Dalbert. Die duale Ausbildung zum Forstwirt dauert drei Jahre.