Mainz

Luftrettung wendet sich gegen Hubschrauber-Vergabeverfahren

21.03.2019, 11:43 Uhr | dpa

Der im Fall der Vergabe eines neuen Standorts für einen Rettungshubschrauber in der Westpfalz vor Gericht gestellte Antrag geht auf die DRF Luftrettung zurück. Das sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Stuttgart. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Das Verwaltungsgericht in Mainz bestätigte den Eingang des Eilantrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Er richte sich dagegen, dass die Ausschreibung nur für einen Übergangszeitraum gelten solle, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Weitere Details dazu waren zunächst nicht bekannt.

Der Antrag verzögert die Vergabe, weil das rheinland-pfälzische Innenministerium nach eigenen Angaben bis zum Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens keinen Zuschlag erteilen darf. Eigentlich hätten am (heutigen) Donnerstag und (morgigen) Freitag bereits Bietergespräche geführt werden sollen, die wurden nun verschoben.

Bislang gibt es vier offizielle Rettungshubschrauber in Rheinland-Pfalz - und zwar in Mainz, Koblenz, Wittlich und Ludwigshafen. In Sembach im Kreis Kaiserslautern steht derzeit eine Maschine der Johanniter Luftrettung, die aber nur auf Basis einer Vereinbarung mit dem Westpfalz-Klinikum für Patiententransporte innerhalb des Krankenhausverbundes unterwegs ist.