Forschungsverbund erstmals gemeinsam auf Hannover-Messe

21.03.2019, 11:46 Uhr | dpa

Erstmals werden sich in diesem Jahr die neun Mitgliedsinstitute des Forschungs- und Technologieverbundes Thüringen (FTVT) gemeinsam auf der Hannover-Messe (1.-5. April) präsentieren. Gezeigt werden unter anderem eine selbstregulierende Heizfolie aus Rudolstadt sowie kleinste Druck- und Kraftsensoren aus Erfurt, wie der Verbund am Donnerstag mitteilte. Die Ausstellungsstücke zeigen den Angaben zufolge die Vielfalt der Branchen, in denen die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen aus Thüringen unterwegs sind. "Mit unserem breiten Portfolio decken wir fast alle Zukunftstechnologiefelder ab", erklärte FTVT-Vorsitzender Peter Miethe.

Zum FTVT gehören wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen sowie die Landesvertretung für die Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse. Der Verbund versteht sich eigenen Angaben zufolge als Interessenvertretung des innovativen Mittelstandes und der gemeinnützigen wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen gegenüber Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Öffentlichkeit.