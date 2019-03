Dresden

CDU will Ideen der Bürger beim Wahlprogramm mit einbeziehen

21.03.2019, 13:05 Uhr | dpa

Die sächsische CDU setzt für ihr Programm zur Landtagswahl auf die Ideen und Vorschläge der Bürger. Über die Online-Plattform #sachsen2024 oder über eine der Ideenwerkstätten könnten sich die Sachsen zu Themen wie Bildung, Gesundheit oder Innere Sicherheit einbringen, sagte CDU-Generalsekretär Alexander Dierks am Donnerstag. "In dieser Breite und dieser Offenheit hat die sächsische Union noch nie ein Programm erarbeitet."

In den nächsten Wochen werben 300 Plakate unter dem Motto "Deine Meinung zählt" für eine Beteiligung der Sachsen. Die nächste Ideenwerkstatt findet am 26. März in Bautzen zum Thema Innere Sicherheit statt. Verabschiedet werden soll das Wahlprogramm beim Landesparteitag am 29. Juni in Chemnitz.