Hannover

In Niedersachsen fehlen 180 Schulleiter

21.03.2019, 13:10 Uhr | dpa

Das Wort "Rektorat" steht auf einem Schild am Eingang des Rektorats einer Grundschule. Foto: Christoph Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Bei der Besetzung vakanter Schulleiterstellen hat Niedersachsen nur geringe Fortschritte gemacht. Derzeit sind an den rund 3000 allgemein- und berufsbildenden Schulen 180 derartige Führungspositionen unbesetzt, im März 2018 waren es noch 194. Dies ergibt sich aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion. Die Masse der unbesetzten Leiterstellen entfällt auf Grundschulen - in fünf Fällen waren Berufsschulen betroffen. In 131 Fällen brachten selbst mehrfache Ausschreibungen kein Ergebnis. Die Schulen werden bis zu Wiederbesetzung kommissarisch geleitet. "Fast 18 Monate Ankündigungspolitik des Kultusministers haben dazu geführt, dass sich nichts verändert hat", kritisierte der FDP-Bildungsexperte Björn Försterling.