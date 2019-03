Berlin

Richterbund: 13 Verdächtige aus U-Haft entlassen

21.03.2019, 13:10 Uhr | dpa

Eine Tür wird in einem Gefängnistrakt abgeschlossen. Foto: Marcus Führer/Archiv (Quelle: dpa)

Wegen zu langer Ermittlungen mussten in Berlin nach Angaben des Deutschen Richterbundes im Vorjahr 13 Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Staatsanwaltschaften und Strafgerichte arbeiteten seit Jahren am Anschlag, teilte Sven Rebehn für den Richterbund mit. Bei der Zahl bezog er sich auf Recherchen der Deutschen Richterzeitung.

Der Berliner Senat müsse mehr tun, um die Probleme in der Justiz nachhaltig zu beheben, so Geschäftsführer Rebehn. Es habe zuletzt zwar mehr Stellen gegeben, das greife aber zu kurz. Angesichts einer anrollenden Pensionierungswelle müsse mehr Geld für qualifizierten Nachwuchs in die Hand genommen werden.

Die Kritik entzündet sich an dem Fall eines 38-jährigen Erziehers, der über Jahre zwei Kinder eines befreundeten Paares missbraucht haben soll. Der Angeklagte war auf Beschluss des Kammergerichts aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil die gesetzliche Frist von sechs Monaten zwischen Inhaftierung und Prozessbeginn abgelaufen war. Zum Auftakt der Verhandlung am Mittwoch kam der Angeklagte aus der Freiheit. Der Prozess wurde aber ausgesetzt, weil sich eine Schöffin für befangen erklärte.

Der Verdächtige war Ende August 2018 festgenommen worden. Das Kammergericht befand die Verzögerung für rechtsstaatswidrig und hob den Haftbefehl auf. Die Richter sprachen von einer "personellen Unterausstattung des gesamten strafrechtlichen Bereichs des Landgerichts Berlin".