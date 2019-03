Fulda

Ex-AfD-Mitglied: "Nichts mit Psychoterror-Kampagne zu tun"

21.03.2019, 14:41 Uhr | dpa

Zum Auftakt des Fuldaer Prozesses gegen ein ehemaliges AfD-Mitglied wegen Psychoterrors gegen einen Linksaktivisten hat der Angeklagte die Vorwürfe bestritten. Der 36-Jährige aus dem osthessischen Künzell, ehemals Vorstandsmitglied der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) Hessen, muss sich wegen Notrufmissbrauchs und falscher Verdächtigung verantworten. Der Geschädigte Andreas Goerke ist Sprecher des antifaschistischen Bündnisses "Fulda stellt sich quer" - ein Verein, der gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus kämpft.

Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft am 11. Februar 2017 von einer Telefonzelle die Polizei angerufen und unter Goerkes Namen behauptet haben, er habe gerade seine Frau erschossen. Die Folge: ein großer Polizeieinsatz. Goerke, der im Prozess vor dem Amtsgericht als Nebenkläger auftritt, sagte, dieser Tag sei einer der schlimmsten in seinem Leben gewesen. Danach sei er in ein tiefes seelisches Loch gefallen. Er habe die Sache nur schlecht verarbeiten können.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte den Notruf mit fingierter Selbstbezichtigung als Teil einer Psychoterror-Kampagne initiiert hatte, weil ihm Goerkes politische Aktivitäten missfielen. Der Angeklagte sagte am Donnerstag: "Ich habe mit dieser Kampagne nichts zu tun." Mehrere Zeugen wollen seine Stimme aber erkannt haben, darunter der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann (Neuhof). Mit einem Urteil ist am 28. März zu rechnen.