Rostock

Hansa Rostock stark ersatzgeschwächt nach Karlsruhe

21.03.2019, 14:51 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht am Samstag (14.00 Uhr) stark ersatzgeschwächt in das Auswärtsspiel beim Tabellen-Zweiten Karlsruher SC. Trainer Jens Härtel muss aus verschiedenen Gründen gleich fünf Stammspieler ersetzen. "Wir haben einen breiten Kader und werden die Ausfälle auffangen", sagte der 49-Jährige am Donnerstag. "Auch taktische Änderungen spielen in den Überlegungen eine Rolle."

Cebio Soukou steht vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft Benins. Der Stürmer ist für ein Länderspiel gegen Togo berufen worden. Innenverteidiger Julian Riedel fehlt nach der zehnten Gelben Karte gesperrt. Die beiden Defensivleute Kai Bülow (leichte Gehirnerschütterung) und Vladimir Rankovic (Erkrankung) sind ebenso nicht einsatzfähig wie Angreifer Pascal Breier (Muskelverhärtung). Das Trio war auch im Heimspiel am vergangenen Montagabend gegen den Halleschen FC (1:1) nicht dabei.

Trotz der Personalmisere sind die Hanseaten vor dem Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Bundesligisten zuversichtlich. "Karlsruhe ist der klare Favorit, aber wir haben keine Angst und wollen unser Spiel durchdrücken. Wir wollen Karlsruhe das Leben schwer machen und punkten", gab Härtel als Marschroute aus.