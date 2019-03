Potsdam

Investitionsbank: Höchste Zahl von Förderprojekten seit 2001

21.03.2019, 16:01 Uhr | dpa

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg hat im vergangenen Jahr über 5200 Förderprojekte unterstützt. Das sei die höchste Zahl seit 2001, sagte Christian Görke (Linke), Finanzminister und Vorsitzender des ILB-Verwaltungsrats, am Donnerstag in Potsdam auf der Bilanzpressekonferenz. 1,34 Milliarden Euro Fördermittel seien zugesagt worden. In den kommenden Jahren müsse sich die ILB auf zurückgehende Fördersummen durch die Europäische Union einstellen. Deshalb werde versucht, das mit eigenen Programmen auszugleichen. Ziel sei, in diesem Jahr wieder rund eine Milliarde Euro Fördermittel zuzusagen, sagte Tillmann Stenger, Vorsitzender des ILB-Vorstandes. Angesichte der andauernden Niedrigzinsphase bleibe das Interesse an zinsgünstigen Förderkrediten aber verhalten.