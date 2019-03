Frankfurt am Main

Geldautomat in Fußgängerzone gesprengt: Prozess eröffnet

21.03.2019, 16:10 Uhr | dpa

Bei der Sprengung eines Geldautomaten soll ein heute 29 Jahre alter Mann in vergangenen September reiche Beute gemacht haben. Am Donnerstag begann vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess gegen den Mann, der vor Gericht ein umfangreiches Geständnis ablegte. Die Anklage legt ihm Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, schweren Diebstahl und Sachbeschädigung zur Last. Zusammen mit zwei Komplizen soll er mit einem Gasgemisch den Automaten in der Fußgängerzone von Königstein im Hochtaunus gesprengt und rund 120 000 Euro Bargeld erbeutet haben.

Die Flucht in einem Fahrzeug endete jedoch noch in der Nähe des Tatorts an einer Leitplanke. Während die beiden Mittäter zu Fuß unerkannt entkommen konnten, wurde der Angeklagte in einer nahen Kleingartenanlage aufgespürt und kurze Zeit später festgenommen. Die Beute lag noch im Auto.

Die Strafkammer wird voraussichtlich schon in der nächsten Woche ein Urteil bekannt geben.