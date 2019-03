Dresden

Bürgergespräche: Bahn plant Strecke Dresden-Prag

21.03.2019, 17:02 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn will in den nächsten Wochen mit Bürgern über den geplanten Neubau der Bahnstrecke Dresden-Prag ins Gespräch kommen. Der Auftakt zum Bürgerdialog sei für den 9. April in Pirna geplant, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Weitere Gespräche seien in Heidenau und Dohma angesetzt. Nach Angaben der Bahn soll im Mai zudem damit begonnen werden, verschiedene Trassenvarianten mit Blick auf Auswirkungen auf Mensch, Natur und Landschaft zu prüfen. Nach dem sogenannten Raumordnungsverfahren entscheidet die Landesdirektion mit einem Gutachten über das Vorhaben.

Die geplante Neubaustrecke zwischen Dresden und Prag ist im November 2018 im Bundesverkehrswegeplan in die Top-Kategorie mit gesicherter Finanzierung hochgestuft worden. Vorgesehen ist eine 43 Kilometer lange zweigleisige Neubaustrecke zwischen Heidenau und Usti nad Labem, die die Fahrzeitzeit zwischen den beiden Metropolen von zwei auf eine Stunde verkürzen soll. Geplant ist auch ein 25 Kilometer langer Tunnel durch das Erzgebirge.