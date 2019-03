Stuttgart

Gerlinde Kretschmann lobt Arbeit in Mehrgenerationenhäusern

21.03.2019, 18:03 Uhr | dpa

Passend zum traditionellen Frühjahrskaffee der First Lady des Südwestens, Gerlinde Kretschmann, zeigte sich auch das Wetter am Freitag frühlingshaft. "Ich werde mal mit meinem Mann reden, ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe für so eine schöne Terrasse", begann die Frau von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ihre Rede in Stuttgart. Die rund 80 geladenen Damen - darunter Partnerinnen von Mitgliedern des Diplomatischen Korps sowie Ministerfrauen und Journalistinnen der Landespressekonferenz - trafen sich in diesem Jahr noch im Marmorsaal des Neuen Schlosses.

Gerlinde Kretschmann lobte das ehrenamtliche Engagement in Baden-Württembergs Mehrgenerationenhäusern. "Heute leben ganz viele Menschen für sich alleine", sagte sie und schloss dabei ältere und junge Menschen ein. "Umso wichtiger finde ich es, dass der Austausch zwischen den Generationen erhalten bleibt." Stellvertretend für viele Projekte übergab sie einen Scheck an ein Haus in Langenau (Alb-Donau-Kreis), wo unter anderem Hausaufgabenhilfe und Ferienprogramme angeboten werden.

Zum achten Mal spendierte die ehemalige Lehrerin im Neuen Schloss Kaffee, Kuchen und Törtchen.