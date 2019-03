Leipzig

Raub mit Todesfolge: Sonderkommission fasst Tatverdächtigen

21.03.2019, 18:31 Uhr | dpa

Nach zwei Raubüberfällen - einem davon mit Todesfolge - ist in Schkeuditz bei Leipzig ein Jugendlicher als Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Haftrichter bereits am 14. März Haftbefehl gegen den 17-Jährigen erlassen.

Den Ermittlungen zufolge soll der in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) wohnende Russe am 31. Januar dieses Jahres einer 86-Jährigen gewaltsam die Handtasche entrissen haben, woraufhin die Seniorin stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Überdies wird er verdächtigt, am 23. Februar einen Raub mit Todesfolge begangen zu haben. Eine 88-Jährige hatte dabei so schwere Sturzverletzungen erlitten, dass sie drei Tage später im Krankenhaus starb.

Eine Ermittlergruppe der Polizeidirektion Leipzig prüft nun, ob der 17-Jährige möglicherweise für insgesamt neun Raubüberfälle in Schkeuditz im Zeitraum von Ende Dezember 2018 bis Ende Februar 2019 verantwortlich ist. Die Sonderkommission war am 1. März eigens zur Aufklärung zahlreicher Raubstraftaten gegen ältere Menschen eingesetzt worden.